Meer omzet en winst voor IMCD

Vrijdag 25 augustus 2017 07:40 Distributeur van chemicalien en voedingsingredienten blijft mikken op stijgende EBITA in 2017.(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft opnieuw de resultaten zien oplopen, conform de verwachting van analisten geraadpleegd door ABM Financial News. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers die de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten publiceerde."We zijn tevreden met de ontwikkeling van onze activiteiten in de eerste helft van 2017", zei CEO Piet van der Slikke in een toelichting op de cijfers. De operationele bedrijfsresultaat (EBITA) nam met 8 procent toe en "de meeste van de andere indicatoren ontwikkelden zich positief", voegde de topman daaraan toe, die tevens wees op de recente overnames van het Italiaanse Neuvendis en het Noord-Amerikaanse Bossco en L.V. Tomas."We blijven optimistisch over de rest van het jaar", aldus de CEO. Op basis van de prestaties in de eerste jaarhelft en de "sterke fundamentals" voorziet IMCD dan ook een groei van de operationele EBITA in 2017.Bij de update over het eerste kwartaal zei Van der Slikke in een toelichting aan analisten dat de margegroei evenwel niet significant zal zijn.De omzet steeg afgelopen half jaar met 6 procent op jaarbasis van 885 miljoen naar 936 miljoen euro. Aangepast voor wisselkoerseffecten nam de omzet met 4 procent toe en autonoom bedroeg de groei 2 procent.De brutowinst steeg met 9 procent naar 212 miljoen euro en het operationele bedrijfsresultaat ging van 78,3 miljoen naar 84,6 miljoen euro, een toename van 8 procent op jaarbasis. Dit leverde een EBITA-marge op van 9,0 procent, 0,2 procentpunt meer dan een jaar eerder.De stijging van het operationele bedrijfsresultaat schreef IMCD toe aan een combinatie van enerzijds autonome groei en anderzijds de eerste bijdragen van overnames.Onder de streep restte een nettowinst voor amortisatie en eenmalige posten van 57,9 miljoen euro, hetgeen 7 procent meer was dan de 54,0 miljoen euro in de eerste helft van 2016.De nettoschuld van IMCD kwam eind juni uit op 399 miljoen euro met een schuldratio van 2,4. Eind december 2016 was dit 398 miljoen euro met een schuldratio van 2,3. Door de overname van Lomas zal de ratio stijgen naar 3,0, waar maximaal 3,5 is toegestaan.Donderdag sloot het aandeel IMCD 0,4 procent lager op 49,48 euroDoor: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 25, 2017 01:40 ET (05:40 GMT)