Beursblik: NIBC verhoogt koersdoel Batenburg

Vrijdag 25 augustus 2017 09:08 Koersdoel naar 35,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor AMG verhoogd van 30,00 naar 35,00 euro bij een ongewijzigd Accumuleren advies.Analist Johan van den Hooven maakte uit de halfjaarresultaten op dat Batenburg duidelijk de vruchten plukt van de aantrekkende marktomstandigheden in Nederland. De overname van Bellt heeft de resultaten bovendien aangejaagd, waardoor ook de marge omhoog is gegaan. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) verdubbelde in de eerste helft bijna tot 6,5 miljoen euro en dat was volgens Van den Hooven "veel beter dan verwacht".De analist stelde dat Batenburg financieel gezond is wat mogelijkheden biedt voor overnames in de komende jaren. De koers is sterk gestegen in de afgelopen 12 maanden, maar NIBC ziet nog steeds opwaarts potentieel. Van den Hooven verhoogde dan ook zijn taxaties.Het aandeel Batenburg sloot donderdag op 31,01 euro.