Uitgelicht: Ahold Delhaize flink geraakt door plannen Amazon.com

Vrijdag 25 augustus 2017 20:01 Supermarktconcern wordt geconfronteerd met nieuwe concurrentie in VS.(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize was deze week in de AEX veruit de sterkste daler, nadat de Amerikaanse internetreus Amazon.com donderdag een nauwe samenwerking met de overgenomen Amerikaanse supermarktketen Whole Foods Market bekendmaakte.Whole Foods, dat maandag definitief door Amazon.com wordt ingelijfd, gaat vanaf die dag direct prijsverlagingen op een groot aantal producten invoeren. Daarnaast kunnen producten van Whole Foods Market ook bij Amazon.com worden besteld. Vervolgens kunnen klanten als ze dat willen deze boodschappen in winkels van Whole Foods bij aparte Amazon kluisjes afhalen. Daarnaast wordt Amazon Prime het loyaliteitsprogramma van Whole Foods Markets.Van alle grote beursgenoteerde Europese supermarktketens kreeg Ahold Delhaize vrijdag de grootste klap op de Europese beursvloeren. Niet geheel onlogisch, want het Nederlands-Belgische concern haalt met supermarktketens als Food Lion, Stop & Shop, Giant, Hannaford en Martin's en online retailer Peapod de meerderheid van zijn omzet uit de Verenigde Staten.Overigens reageerde Ahold Delhaize op 9 augustus in een toelichting op de kwartaalcijfers bij de halfjaarcijfers nogal koeltjes op de toetreding tot de Amerikaanse food retail markt door Amazon. "Dat Amazon supermarkten heeft gekocht is feitelijk een erkenning van het feit dat ze inzien dat ze in de markt voor voedingsproducten niet zonder fysieke winkels kunnen", zei CEO Dick Boer toen. "Vergeet niet dat we ook in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar geleden ons marktaandeel weer hebben versterkt", voegde de topman toe.Daarnaast is het gecombineerde aanbod van Amazon en Whole Foods niet geheel nieuw voor Ahold. Peapod biedt in de Verenigde Staten in 24 markten, naast andere producten, ook voedingsproducten aan voor thuisbezorging en op afhaalpunten, waarbij het onder meer samenwerkt met de supermarktketens Stop & Shop en Giant."De Amazon-Whole Foods deal is zeker een grote ontwikkeling in de VS-markt, die we nauwlettend monitoren. Het onderschrijft nog eens dat de combinatie van e-commerce en fysieke winkels nodig is voor een geloofwaardig omnichannel aanbod", zei Ahold Delhaize vrijdag in een reactie tegen ABM Finacial News."In de VS zijn wij al de omnichannel marktleider aan de oostkust, met nummer 1 en 2 marktposities in zowel traditionele als online supermarktaanbiedingen. Aanvullend hebben we zwaar in onze online en omnichannel strategie geïnvesteerd om ons verder voor te bereiden om de toenemende concurrentie het hoofd te bieden", zo luidde de verklaring van de supermarktuitbater."Amazon deelt een tweede klap uit aan de food retail sector", concludeerde analist Joost van Beek van Theodoor Gilissen Bankiers vrijdag tegen ABM Financial News."Continue prijsverlagingen zijn al langere tijd een kenmerk van de sector. De koersontwikkeling van Ahold Delhaize zal hierdoor volatiel blijven. Wij menen dat de angst voor Amazon niet geheel in verhouding staat tot de daadwerkelijke invloed op de marktpositie van Ahold Delhaize, die in de VS met ruim 2.000 winkels veelal regionaal marktleidende posities aan de noordoost kust heeft. Whole Foods heeft circa 460 vestigingen in het hele land", zo lichtte de marktvorser van Theodoor Gilissen Bankiers toe. Van Beek heeft een Aanbevolen advies op het aandeel met een koersdoel van 20,00 euro."De koersreactie voor Ahold Delhaize op het nieuws van Amazon en Whole Foods is puur sentimenteel en zwaar overdreven", stelde analist Robert Jan Vos desgevraagd tegen ABM Financial News. "Het zal de groei van online in de Verenigde Staten wel versnellen, maar die is met 2,5 procent ook relatief nog klein, vergeleken met andere westerse landen", voegde de marktvorser toe. ABN AMRO vindt wel dat Ahold Delhgaize zijn online aanbod in de VS nu versneld verder moet ontwikkelen. Het advies van de bank luidt Kopen me een koersdoel van 22,00 euro.Ook UBS reageerde genuanceerd op de plannen van Amazon met Whole Foods. Analisten van de Zwitserse bank stelden vrijdag dat de overname van Whole Foods door Amazon de marktverhoudingen "niet dramatisch" zal veranderen. Wel waarschuwde de Zwitserse zakenbank eerder al eens dat Amazon vermoedelijk met prijzen zou gaan stunten om klanten aan zich te binden.Ahold Delhaize heeft in de Verenigde Staten niet alleen te maken met de nieuwe concurrentie van de combinatie Amazon.com en Whole Foods Market, maar ook met prijsacties van de grootste Amerikaanse retailer Wal-Mart en sterke uitbreiding van het winkelaanbod door de Duitse ketens Aldi en Lidl in de Amerikaanse thuismarkten van Ahold Delhaize aan de noordoostkust.Eerder deze week kondigden Google en Walmart aan te gaan samenwerken, waarbij artikelen van Walmart worden aan geboden op online winkelcentrum Google Express. Het is voor het eerst dat Walmart zijn producten in de VS gaat aanbieden buiten zijn eigen website.Het aandeel Ahold Delhaize sloot vrijdag 6,1 procent lager op 15,45 euro en op weekbasis verloor het fonds op Euronext daarmee 7,5 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. 