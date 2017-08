Beursblik: Societe Generale verlaagt koersdoel Ahold Delhaize

Maandag 28 augustus 2017 07:59 Koersdoel naar 16,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Société Générale heeft het koersdoel voor Ahold Delhaize verlaagd van 18,00 naar 16,00 euro en handhaafde het advies op Houden. Dit bleek maandag uit een rapport van de Franse bank."We vrezen dat de prijsverlagingen van Whole Foods Market een eerste signaal zijn van een veel heviger gevecht tussen Amazon en Wal-Mart", aldus de analisten van Société Générale, die rekening houden met een flinke verslechtering van de marktomstandigheden. Ahold Delhaize heeft slechts beperkte overlap met de regio's waarin Whole Foods Market actief is, maar toch zullen de prijsacties vermoedelijk voor een domino-effect zorgen, denken de marktvorsers.Dit zou vermoedelijk ook betekenen, aldus de analisten, dat Ahold Delhaize de synergievoordelen van 350 miljoen euro die het in Amerika kan behalen, zal moeten investeren.Daarnaast verlaagden de analisten hun winstraming met 6 procent vanwege wisselkoerseffecten, wat de koersdoelverlaging tot gevolg heeft.Société Générale waarschuwde bovendiendat de huidige consensus voor Ahold Delhaize mogelijk te optimistisch is en voor volgend jaar en 2019 met 8 procent neerwaarts moet worden bijgesteld.Het aandeel Ahold Delhaize sloot vrijdag op 15,45 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 28, 2017 01:59 ET (05:59 GMT)