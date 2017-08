BNG ziet vraag naar kredieten verder afnemen

Maandag 28 augustus 2017 09:23

DEN HAAG (ANP) - Woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen blijven ondanks de zeer lage rente voorzichtig met nieuwe, langlopende kredieten. Dat meldt kredietverstrekker BNG Bank in zijn halfjaarbericht.

BNG verstrekte in de eerste jaarhelft voor 4,4 miljard euro aan nieuwe, langlopende leningen. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 4,7 miljard euro. De lagere kredietvraag is een gevolg van de vele bezuinigingen van de afgelopen jaren. Daardoor zijn de belangrijkste klanten van de bank minder gaan investeren.

Daarnaast krijgt BNG te maken met meer concurrentie. Mede door de lage rente gaan institutionele beleggers op zoek naar veilige beleggingen die toch een redelijk rendement opleveren. BNG heeft daardoor zijn hoge marktaandeel licht zien teruglopen. De bank gaat ervan uit dat de vraag naar kredieten ook in de tweede jaarhelft zal dalen.

Hogere winst

De lage rente hielp BNG wel aan een fiks hogere winst. Het nettoresultaat verdubbelde bijna tot 242 miljoen euro. Dat kwam grotendeels door waardestijgingen van beleggingen. Maar ook het renteresultaat viel dankzij lagere financieringslasten hoger uit dan in de eerste helft van 2016.

Voor heel 2017 verwacht BNG een renteresultaat tussen de 420 miljoen en 450 miljoen euro. Gezien de forse schommelingen op de financiële markten waagt de bank zich niet aan een concrete voorspelling voor het nettoresultaat.