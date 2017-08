Beurzen over breed front omlaag

Maandag 28 augustus 2017 12:31

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen gingen maandag over een breed front omlaag. De duurdere euro, die vrijdag het hoogste niveau bereikte sinds begin 2015, drukte op het beurssentiment. Op het Damrak was Altice een van de weinige stijgers na aankondiging van een aandeleninkoopprogramma.

De AEX-index op Beursplein 5 stond rond het middaguur 0,5 procent in de min op 514,67 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 780,53 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,6 en 0,4 procent. De Londense beurs bleef gesloten vanwege een bank holiday.

Grootste dalers in de AEX waren informatieleverancier RELX en digitaal beveiliger Gemalto met verliezen van 1,3 procent. Telecom- en kabelbedrijf Altice, dat voor maximaal 1 miljard euro aan eigen aandelen gaat inkopen, en tankopslagbedrijf Vopak waren de enige stijgers met winsten van 0,4 en 0,2 procent.

Philips

Philips verloor 0,4 procent. Het zorgtechnologiebedrijf gaat samenwerken met het Amerikaanse bedrijf HeartFlow. De samenwerking moet volgens de bedrijven cardiologen betere toegang tot diagnostische apparatuur bieden.

Shell zakte 0,2 procent. Het olie- en gasconcern onderzoekt de mogelijkheden voor het opzetten van een groot zonneproject in Queensland in Australië. KPN daalde 0,4 procent. De Telegraaf meldde afgelopen weekeinde dat het telecombedrijf interesse heeft in beveiligingsbedrijf Fox-IT.

Besi

In de MidKap sloot chiptoeleverancier Besi de rij met een min van meer dan 2 procent. Sterkste stijgers waren bodemonderzoeker Fugro en ingenieursbureau Arcadis met plussen van 0,6 en 0,4 procent.

Groothandelsgebouwen bleef onveranderd op de lokale markt na publicatie van de halfjaarcijfers. De uitbater van het Groot Handelsgebouw in Rotterdam stelde zijn verwachtingen voor de huuropbrengsten en bezettingsgraad licht naar beneden bij.

Herverzekeraars

De Europese herverzekeraars stonden onder druk vanwege de gevreesde schade van orkaan Harvey. Onderzoeksbureau CoreLogic schat dat de totale schade kan oplopen tot zo'n 40 miljard dollar. In Frankfurt verloor Munich Re 1 procent en in Zürich zakte Swiss Re 0,9 procent.

De euro was 1,1934 dollar waard, tegen 1,1885 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent in prijs tot 47,39 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 52,35 dollar per vat.