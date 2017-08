Amazon rondt overname Whole Foods af

Maandag 28 augustus 2017 14:06 Eerder aangekondigde prijsverlagingen zorgen voor druk op sectorgenoten.(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com heeft de overname van de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods Market afgerond. Dit maakte de internetgigant maandag bekend.Half juni maakte Amazon bekend Whole Foods over te zullen nemen voor 13,7 miljard dollar.Om de afronding van de transactie te markeren kondigden de twee bedrijven vorige week reeds een reeks prijsverlagingen aan van producten als avocado's, bananen en zalm. Het doel van de prijsverlagingen is om "biologisch voedsel voor iedereen meer betaalbaar te maken". Ook zal Whole Foods het loyaliteitsprogramma van Amazon gaan gebruiken.De twee Amerikaanse bedrijven zijn tevens van plan om te investeren in logistiek en merchandising om zo de kosten bij Whole Foods te verlagen.Sectorgenoten van Whole Foods, waaronder Ahold Delhaize, bewogen scherp lager na eerst het overnamebericht en later de prijsverlagingen.Het aandeel Amazon.com en Whole foods noteerden in de elektronische handel voorbeurs vlak.