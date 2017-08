Winst van Van Lanschot Kempen verdubbeld

Dinsdag 29 augustus 2017 08:24 Beheerd vermogen steeg naar 72 miljard euro.(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot heeft in de eerste helft van 2017 de winst zien verdubbelen dankzij de verkoop van belangen en kondigde een dividend van één euro per aandeel aan. Dit kwam dinsdag naar voren uit de halfjaarrapportage van de private bank uit Den Bosch.De nettowinst steeg in de eerste zes maanden van 2017 naar 62,3 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 31,5 miljoen in de vergelijkbare periode een jaar eerder. Topman Karl Guha verklaarde de hoogste winst sinds jaren door te wijzen op de opbrengst van een belang in een van de deelnemingen van de private bank en de verkoop van belangen in huisbeleggingsfondsen.Guha benadrukte dat de operationele kosten op jaarbasis vergelijkbaar zijn gebleven, ondanks de bijkomende kosten van de acquisitie van Staalbankiers. De kwaliteit van de leningportefeuille profiteerde daarnaast van het positieve economisch klimaat.Onderliggend nam de winst ook toe, van 37,7 miljoen naar 69,6 miljoen euro. De efficiency-ratio, een belangrijke maatstaf voor het beoordelen van financials, ging van 81,1 naar 72,1 procent.Het beheerd klantvermogen steeg sinds eind vorig jaar met 2,6 miljard tot 72,0 miljard euro. Het vermogen stroomde bij de bank binnen via de Private Bank, de online-variant Evi en het vermogensbeheerbedrijf.Vorige week maakte van Lanschot nog de afronding bekend van de overname van wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland, waardoor in het lopende kwartaal een beheerd vermogen van circa 2,6 miljard euro kan worden toegevoegd.De vrijgekomen gelden stellen Van Lanschot in staat een dividend van één euro per aandeel uit te keren. Voor 2020 wil de private bank 250 miljoen euro aan aandeelhouders hebben uitgekeerd.De risicogewogen kernkapitaalratio CET1 steeg ten slotte naar 19,6 procent, van 18,6 procent eind 2016.Het aandeel Van Lanschot Kempen sloot maandag onveranderd op 25,70 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 29, 2017 02:24 ET (06:24 GMT)