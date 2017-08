Damrak lager na provocatie Noord-Korea

Dinsdag 29 augustus 2017 09:22

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak is dinsdag met een fors verlies geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen flink lager na de nieuwe provocatie van Noord-Korea. Het communistische land vuurde een raket af richting Japan. Ook de duurdere euro bleef drukken op het beursklimaat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 1,3 procent lager op 508,08 punten. Alle fondsen in de hoofdindex stonden in het rood. De MidKap daalde 0,8 procent tot 773,37 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1 procent.

Van Lanschot Kempen ontsnapte aan de negatieve teneur en klom bij de kleinere beursfondsen ruim 3 procent. De Bossche vermogensbeheerder wist de winst in de eerste jaarhelft bijna te verdubbelen. Het bedrijf profiteerde onder meer van de verkoop van deelnemingen, maar ook van het gunstige economische klimaat in Nederland.