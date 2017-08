Euro naar hoogste niveau sinds begin 2015

Dinsdag 29 augustus 2017 09:23

AMSTERDAM (ANP) - De euro is dinsdagochtend, een paar uur nadat Noord-Korea een raket afvuurde richting Japan, voor het eerst in lange tijd weer meer waard dan 1,20 dollar. Dat niveau werd voor het laatste bereikt in januari 2015.

Naast de spanningen in Azië, die ook zorgden voor een run op veilig geachte investeringen, kijken beleggers ook vooruit naar de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank (ECB) volgende week. Mogelijk kondigt de ECB wijzigingen aan in zijn monetaire beleid.

De euro steeg dinsdag tot een voorlopig hoogtepunt van 1,2033 dollar. Het was de derde dag op rij dat de eenheidsmunt aan waarde won.