Hapag-Lloyd vindt weg omhoog

Dinsdag 29 augustus 2017 09:39

HAMBURG (ANP) - De Duitse rederij Hapag-Lloyd heeft in de eerste jaarhelft beter gepresteerd dan een jaar eerder. Er werd wel een nettoverlies geleden van 46,1 miljoen euro, maar dat was aanzienlijk minder dan het verlies van 142,1 miljoen euro in de eerste helft van 2016. Hapag-Lloyd fuseerde in mei met United Arab Shipping Company (UASC). De samenvoeging van de beide bedrijven wordt in het derde kwartaal afgerond.

De omzet van Hapag-Lloyd, dat door de fusie met UASC nu de vijfde grootste containervervoerder ter wereld is, ging met bijna een vijfde omhoog tot 4,5 miljard euro. Het bedrijf vervoerde 14 procent meer vracht dan een jaar geleden en kreeg daarvoor ook nog 1 procent meer betaald per TEU, de standaardmaat voor een container.

Topman Rolf Habben Jansen spreekt van een ,,uitdagende markt''. Er is al langer sprake van overcapaciteit op de markt voor containervervoer, wat de prijzen onder druk zet.