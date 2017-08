Nieuwe baas Uber erg blij met baan

Dinsdag 29 augustus 2017 21:54

BELLEVUE (ANP) - Dara Khosrowshahi vindt het de ,,kans van zijn leven'' om topman te worden van taxidienst Uber. In zijn eerste interview hierover erkende hij wel dat er lastige zaken spelen bij Uber, maar die uitdagingen zouden zijn nieuwe baan juist ,,leuk'' maken.

,,Ik ben hier om vuile handen te maken, een team te bouwen en iets te doen waar mensen met veel tevredenheid op zullen terugkijken'', aldus Khosrowshahi.

De 48-jarige Iraanse Amerikaan stapt over van reisbedrijf Expedia. Hij moet bij Uber de opvolger worden van Travis Kalanick. De medeoprichter van Uber stapte op omdat grote aandeelhouders het niet meer met hem zagen zitten. Hij was toen al voor onbepaalde tijd met verlof gestuurd. Onder zijn bewind raakte het bedrijf in opspraak door beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer.