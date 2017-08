Grootbanken verliezen terrein met hypotheken

Woensdag 30 augustus 2017 06:54

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse grootbanken hebben in het tweede kwartaal opnieuw wat terrein verloren op de hypotheekmarkt. Volgens cijfers van IG&H Consulting moesten ze marktaandeel prijsgeven aan verzekeraars en andere partijen. Die wisten relatief juist veel mensen te verleiden om hypotheken bij hun af te sluiten.

Het gezamenlijk marktaandeel van ABN AMRO, ING en Rabobank zakte naar 50 procent, van 52 procent in het eerste kwartaal. Het is al weer de tweede periode op rij dat de drie gezamenlijk wat moeten inleveren.

ABN AMRO en ING verloren individueel ook echt terrein. Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker van Nederland, was goed voor klein plusje. Het valt daarnaast op dat Aegon inmiddels de derde positie bekleedt in de marktaandeelranglijst van het adviesbureau. Daarmee is de verzekeraar grootbank ING en ABN-label Florius voorbijgegaan.

Verzekeraars waren gezamenlijk goed voor een marktaandeel van ruim 14 procent. Vooral bij starters deden ze goede zaken. ,,Langlopende rentes zijn over het algemeen lager bij de verzekeraars, waardoor klanten meer kunnen lenen. Dit maakt dat verzekeraars interessante partijen kunnen zijn voor starters'', aldus deskundige Joppe Smit van IG&H Consulting.