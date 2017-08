Producentenvertrouwen omlaag

Woensdag 30 augustus 2017 07:13 Ondernemers minder positief over orderportefeuille.(ABM FN-Dow Jones) Het producentenvertrouwen is in augustus gedaald. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdagochtend.Het vertrouwen daalde van 6,6 in juli naar 5,4 in augustus."Ondernemers in de industrie zijn vooral minder positief over hun orderportefeuille", aldus het statistiekbureau. Ook is men minder positief over de productie in de komende drie maanden en de voorraden gereed product.Toch ligt het vertrouwen van de industriële producenten nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van 0,7 procent, volgens het CBS.Verder bleven alle deelindicatoren positief in augustus. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie verwachten. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar, stelde het CBS.Producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren het meest positief deze maand.DuitslandIn Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, verbrak het producentenvertrouwen opnieuw het record van een maand eerder. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in juni bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder.Door: ABM Financial News.