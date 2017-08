'Vooronderzoek Uber wegens omkoping'

Woensdag 30 augustus 2017 08:10

SAN FRANCISCO (ANP) - Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft stappen gezet richting een onderzoek naar managers bij Uber wegens verdenkingen van omkoping. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Het vooronderzoek richt zich op beschuldigingen over steekpenningen die in het buitenland zouden zijn betaald. Afhankelijk van de bevindingen wordt besloten of er daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart.

Een medewerker van Uber liet aan de Wall Street Journal weten dat het bedrijf meewerkt aan het onderzoek.