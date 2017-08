Japanse beurs herstelt na onrust Noord-Korea

Woensdag 30 augustus 2017 08:14

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Japan toonde woensdag weer wat herstel, na de koersdaling een dag eerder. Beleggers wisten de zorgen over de provocaties van Noord-Korea van zich af te schudden en trokken zich op aan de winsten op Wall Street. Een sterker dan verwachte toename van de Japanse detailhandelsverkopen bood eveneens steun aan de handel.

In Tokio sloot de toonaangevende Nikkei 0,7 procent hoger op 19.506,54 punten. Een dag eerder was de Japanse hoofdindex nog geëindigd op de laagste stand in bijna vier maanden, nadat Noord-Korea een raket had afgevuurd over Japans grondgebied. Vooral de Japanse exporteurs werden weer opgepikt na een daling van de Japanse yen. Isuzu Motors won 1 procent en Panasonic steeg 0,8 procent.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een wisselend beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent hoger en de beurs in Shanghai daalde 0,1 procent. De Chinese luchtvaartmaatschappijen China Southern Airlines en China Eastern Airlines stegen 4,7 procent en 2,6 procent na publicatie van de halfjaarcijfers. De All Ordinaries in Sydney eindigde vlak en Kospi in Zuid-Korea klom 0,1 procent.