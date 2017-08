Beursblik: ING verhoogt koersdoel Euronext

Woensdag 30 augustus 2017 09:57 Koersdoel naar 55,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Euronext verhoogd van 50,00 naar 55,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling.Volgens de analisten van ING is Euronext koopwaardig omdat de concurrentie op de derivatenmarkt ten goede keert na het stopzetten van TOM, het beursbedrijf over een sterke balans beschikt die met een oorlogskas van 1,4 miljard euro nieuwe overnames mogelijk maakt en tot slot rekenen de marktvorsers op een goed derde kwartaal, waarin Euronext profiteert van een makkelijke vergelijkingsbasis.Een aantrekkelijke overnameprooi voor Euronext is volgens ING Trayport, wat zo'n 5 euro per aandeel kan opleveren.In het tweede kwartaal wist Euronext volgens ING ook al positief te verrassen, met een EBITDA van 79,2 miljoen euro, een meevaller van 5 procent.De analisten van ING verhoogden hun omzetramingen voor Euronext voor dit jaar en de twee opvolgende jaren met 3 tot 9 procent.Op een groen Damrak steeg het aandeel Euronext woensdag 0,7 procent naar 46,65 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresAugust 30, 2017 03:57 ET (07:57 GMT)