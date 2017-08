Beurzen New York openen gemengd

Woensdag 30 augustus 2017 15:51

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd aan de nieuwe sessie begonnen. Beleggers verwerken onder meer cijfers over de economische groei en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Verder blijft de 'goedkope' dollar een bepalende factor op Wall Street, al krabbelde de munt wel weer wat op ten opzichte van de euro.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 21.845 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,1 procent, tot 2444 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er juist 0,1 procent bij op 6308 punten.

De Amerikaanse economie groeide in het tweede kwartaal sterker dan waar analisten van uitgingen. Verder kwamen er volgens loonstrookverwerker ADP in augustus meer banen bij dan waar gemiddeld op werd gerekend. Vrijdag volgen cijfers van de Amerikaanse overheid, waarin ook overheidsbanen zijn meegeteld.

Ook de tropische storm Harvey blijft de gemoederen in Verenigde Staten bezighouden. Het natuurgeweld zorgt onder meer voor druk op de olieprijzen. Grote energiebedrijven als ExxonMobil en Chevron speelden tot 0,5 procent kwijt. Harvey houdt met name huis in Texas, wat het hart is van de Amerikaanse olie-industrie. Door de storm zagen grote spelers in de oliesector zich genoodzaakt raffinaderijen tijdelijk stil te leggen.