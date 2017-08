'Onderzoek naar Chinees smeergeld in Nigeria'

Woensdag 30 augustus 2017 20:22

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar een mogelijke smeergeldaffaire in Nigeria waarbij het Chinese staatsbedrijf China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) bij betrokken zou zijn. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Het olieconcern, dat ook een beursnotering heeft in New York, zou volgens de bronnen voor circa 100 miljoen dollar aan smeergeld hebben betaald aan ambtenaren in Nigeria om een zakengeschil op te lossen. Met het geld zou een miljardenkwestie tussen Sinopec-dochter Addax Petroleum en de Nigeriaanse staat over onder meer boringen, belastingverplichtingen en het betalen van royalty's en andere kosten de wereld uit zijn geholpen.

Zowel justitie in de VS als de beurswaakhond SEC zou de zaak onderzoeken. Zij wilden niet op de kwestie reageren. Ook Sinopec weigerde commentaar.