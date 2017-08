Mogelijk staking bij bandenfabriek Vredestein

Donderdag 31 augustus 2017 08:45

ENSCHEDE (ANP) - Werknemers van bandenfabriek Vredestein in Enschede leggen mogelijk het werk neer. Leden van CNV en FNV vinden het eindbod voor een nieuwe cao ,,ver onder de maat" en dreigen met acties als er niet toch nog een verbeterd bod komt.

De bonden willen een loonsverhoging van minimaal 2 procent voor de 1200 productiemedewerkers. Apollo Vredestein biedt nu 1,8 procent. Verder is er onvrede over het loon- en pensioenvoorstel in een voorgesteld plan om plaats te maken voor jongeren en om ouderen te ontzien. Ook wordt er geklaagd over de werkdruk en het ziektebeleid.

FNV geeft de werkgever een week de tijd om tegemoet te komen aan de eisen, anders volgt er een actievergadering om te praten over een staking. ,,Het feit dat de Vredestein-werknemers werkelijk een staking overwegen zegt nogal wat in dit doorgaans volgzame Twente", zegt FNV-bestuurder Gerard van Dijk.