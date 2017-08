Big Bazar verwacht omzetgroei van 10 procent

Donderdag 31 augustus 2017 10:18

AMSTERDAM (ANP) - Big Bazar verwacht de omzet dit jaar met 10 procent op te voeren, geholpen door de opening van nieuwe winkels. Dat meldde de discountketen die later dit jaar zijn tienjarig bestaan viert.

Moederbedrijf Blokker zette Big Bazar onlangs in de etalage, maar blijft volgens het dochterbedrijf wel in de keten investeren. Hoeveel dat is, werd niet gemeld. Later dit jaar gaan vijf Big Bazar-winkels over naar zogeheten XL-locaties en worden nog zeventien nieuwe winkels geopend. Deze zijn onderdeel van de eerdere aankondiging van Big Bazar dat in 2017 in totaal dertig filialen aan het winkelbestand worden toegevoegd.

Eind dit jaar zal Big Bazar 140 winkels in Nederland en België tellen.