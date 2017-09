Halfjaarcijfers Gemalto conform verwachting

Vrijdag 1 september 2017 07:17 Digitale beveiliger handhaaft winstvooruitzichten na eerdere winstwaarschuwing.(ABM FN-Dow Jones) De halfjaarcijfers van Gemalto hebben conform verwachting geen grote verrassingen opgeleverd, nadat de Franse digitale beveiliger vrij recent nog een winstwaarschuwing afgaf, de derde dit jaar.CEO Philippe Vallée sprak vrijdag in een toelichting op de cijfers van "teleurstellende" resultaten.Gemalto zag de omzet dalen van 1.495 miljoen euro in de eerste zes maanden van vorig jaar naar 1.393 miljoen euro afgelopen halfjaar, een krimp van 7 procent, of 8 procent tegen constante wisselkoersen.De operationele kosten verbeterden met circa 1 procent naar 409 miljoen euro, maar de de operationele winst halveerde bijna van 172 miljoen naar 93 miljoen euro. De winstmarge liep terug van 11,5 naar 6,7 procent.Eind juli liet Gemalto al weten dat de omzet in het tweede kwartaal tegen constante wisselkoersen met 9 procent zou dalen naar 742 miljoen euro, in lijn met de 8 tot 10 procent daling die de beveiliger had voorzien.De winst van 93 miljoen euro was exact conform de winstwaarschuwing die Gemalto in juli uitstuurde. Daarbij merkte de digitale beveiliger toen op dat het een afschrijving deed van circa 420 miljoen euro vanwege "de verslechterde vooruitzichten binnen de SIM markt".Het verlies kwam in de eerste zes maanden uit op 473 miljoen euro, en de aangepaste nettowinst daalde van 106,4 miljoen naar 39,4 miljoen euro.OutlookIn juli waarschuwde Gemalto dat de operationele winst in de tweede helft van 2017 zou uitkomen tussen de 200 miljoen en 230 miljoen euro, hetgeen flink minder was dan de 300 miljoen tot 350 miljoen euro waarop de digitale beveiliger eerder rekende.Vrijdag herhaalde Gemalto deze winstverwachting voor de tweede jaarhelft, wat betekent dat de operationele winst in heel 2017 zal uitkomen tussen de 293 miljoen en 323 miljoen euro.Gemalto zei nogmaals te verwachten dat de dubbelcijferige krimp bij Payment in de Amerika's en bij SIM in het tweede kwartaal ook de rest van het jaar aanhoudt. Deze daling wordt volgens Gemalto wel gecompenseerd door een snellere omzetgroei bij Enterprise, Machine-to-Machine en Government, waardoor de omzet in de tweede jaarhelft naar verwachting stabiel zal blijven op jaarbasis.Winstwaarschuwing niet zonder gevolgenDe markt reageerde in juli geschokt op al weer de derde winstwaarschuwing van Gemalto in relatief korte tijd. Voor bijvoorbeeld Société Générale en S&P Equity Research was de nieuwste winstwaarschuwing reden om Gemalto op de verkooplijst te zetten. Barclays, Bryan Garnier en Credit Suisse hadden al een verkoopadvies op het aandeel, maar verlaagden na de winstwaarschuwing hun koersdoelen.In aanloop naar de halfjaarcijfers verlaagde ook Morgan Stanley het koersdoel met 10 euro naar 40,00 euro. Toch denkt de Amerikaanse zakenbank dat inmiddels het ergste achter de rug is. Het kan alleen wel langer duren alvorens ook het vertrouwen van beleggers weer herstelt, waarschuwden de analisten."Als de kasstroom verbetert, dan oogt het aandeel goedkoop", meent Morgan Stanley, er op wijzend dat Gemalto niet profiteerde van de hogere waarderingen die techbedrijven de afgelopen tijd kregen. Alvorens positiever over het aandeel te worden en het huidige advies van Gelijkgewogen te verhogen, wil Morgan Stanley echter eerst bewijs zien dat de winstontwikkeling aantrekt.Gemalto sloot donderdag 1,3 procent hoger op 45,40 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 01, 2017 01:17 ET (05:17 GMT)