Beursblik: ABN AMRO zet Beter Bed op kooplijst

Vrijdag 1 september 2017 10:44 Koersdoel blijft 17,50 euro.(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft vrijdag het advies voor Beter Bed verhoogd van Houden naar Kopen met een ongewijzigd koersdoel van 17,50 euro.Naar aanleiding van de halfjaarcijfers van het beddenbedrijf en de daaropvolgende daling van het aandeel, zette ABN AMRO het fonds op de kooplijst. Daarbij werd het koersdoel van 17,50 euro gehandhaafd, ondanks de lagere vooruitzichten van Beter Bed voor de periode 2017 tot 2019.De analisten noemden Beter Bed aantrekkelijk gewaardeerd ten opzichte van sectorgenoten, maar ook historisch.Hoewel de halfjaarresultaten lager uitvielen dan de marktvorsers hadden voorzien, kan dit voornamelijk worden toegeschreven aan de timing van kostenbesparingen. Circa 85 procent van de geplande besparingen moeten nog plaatsvinden in de tweede helft van het jaar, aldus ABN AMRO.Als gevolg verwachten de analisten "veel" sterkere resultaten en kasstroom in de laatste zes maanden van het jaar ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Verder kunnen het langverwachte herstel in Duitsland en een aankondiging van een nieuwe CEO volgens de bank als aanjager voor de koers dienen.Op een groen Damrak koerste het aandeel Beter Bed vrijdagochtend 2,1 procent hoger op 15,48 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 01, 2017 04:44 ET (08:44 GMT)