VolkerWessels dochter bouwt nieuw vakantiepark voor Landal

Vrijdag 1 september 2017 12:06 Bouwbedrijf verkoopt woningen aan particulieren.(ABM FN-Dow Jones) VolkerWessels gaat via zijn dochteronderneming Van de Ven Bouw en Ontwikkeling voor Landal GreenParks in Noord-Brabant een vakantiepark bouwen. Dit meldde het bouwconcern vrijdag zonder financiële details vrij te geven.Het betreft de bouw van een vakantiepark in het Brabantse Kaatsheuvel op twee kilometer afstand van de ingang van attractiepark Efteling. In het park komen 104 vakantiewoningen voor 4 tot 12 personen, speciale kinderbungalows en centrale voorzieningen als een receptie, een winkel, speelfaciliteiten en een binnenzwembad.Het park gaat in 2019 open en wordt geëxploiteerd door Landal GreenParks, maar de woningen worden vanaf medio september al door Van de Ven Bouw en Ontwikkeling verkocht aan particuliere investeerders.Op een groen Damrak noteerde het aandeel VolkerWessels vrijdag 0,8 procent hoger op 25,90 euro.