Wolters Kluwer neemt Adsolut over

Vrijdag 1 september 2017 13:37 Financiele details transactie niet vermeld.(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft Adsolut overgenomen, een aanbieder van belasting- en boekhoudoplossingen voor belastingadviseurs in België. Dit maakte de informatieleverancier vrijdag bekend zonder financiële details te vermelden.Met de overname verstevigt Wolters Kluwer de marktleiderspositie van het onderdeel Wolters Kluwer Tax & Accounting in België.De transactie zal volgens Wolters Kluwer naar verwachting een positief, maar slechts beperkt effect hebben op de aangepaste winst per aandeel en waarschijnlijk binnen 3 tot 5 jaar een rendement op investeringen hoger dan de kapitaalkosten opleveren.Het aandeel Wolters Kluwer noteerde vrijdag op een groen Damrak 0,7 procent hoger.