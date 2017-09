GrandVision vergroot belang in Visilab

Vrijdag 1 september 2017 18:21 Op termijn naar 79 procent.(ABM FN-Dow Jones) GrandVision heeft het belang in het Zwitserse Visilab vergroot van 30 naar 60 procent. Dit maakte de uitbater van optiekwinkels vrijdag nabeurs bekend zonder een prijs te noemen.Vervolgens zal het belang in 2019 worden uitgebreid naar 79 procent.GrandVision is sinds 2007 aandeelhouder van Visilab, dat 98 winkels uitbaat. In 2016 werd er een netto omzet gerealiseerd van 173 miljoen Zwitserse frank met meer dan 900 werknemers.Naar verwachting wordt de transactie in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond, mits toezichthouders geen bezwaren hebben tegen de uitbreiding van het belang.Visilab zal door GrandVision in de cijfers worden geconsolideerd.Het aandeel GrandVision sloot vrijdag 0,8 procent hoger op 20,82 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 01, 2017 12:21 ET (16:21 GMT)