RoodMicrotec haalt nieuwe orders binnen

Dinsdag 5 september 2017 21:16 Totale waarde ruim 250.000 euro.(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft twee nieuwe orders binnengehaald voor in totaal ruim 250.000 euro. Dit maakte de leverancier van geavanceerde microchips dinsdagavond bekend.Voor de eerste order, van 150.000 euro, zal RoodMicrotec een betrouwbaarheidsonderzoek uitvoeren voor een klant in de telecommunicatiesector. Voor de tweede order, met een waarde van ruim100.000 euro, zal de onderneming de kwaliteit van VCSEL-strips verbeteren voor een klant in de automotive industrie. Beide klanten zijn de toonaangevende ondernemingen op hun gebied. Namen maakte Rood evenwel niet bekend."Het feit dat wij deze twee waardevolle orders binnengehaald hebben, toont aan dat wij zeer goed bekend staan en dat wij onze sporen hebben verdiend op het gebied van betrouwbaarheidstesten, kwaliteitsverbetering, en met onze deskundige consultancydiensten", zei operationeel directeur Reinhard Pusch van Rood dinsdag in een toelichting.Het aandeel RoodMicrotec sloot dinsdag op 0,27 euro.