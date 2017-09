Tijd voor ECB om te verkrappen - CEO ING

Woensdag 6 september 2017 12:57 Huidige situatie schaadt Europa.(ABM FN-Dow Jones) CEO Ralph Hamers vindt dat de Europese Centrale Bank het verruimende monetaire beleid verder af moet bouwen, ook als dit de koers van de euro verder aanjaagt. Dit zei de CEO woensdag in gesprek met de Amerikaanse zakenzender CNBC.De ECB heeft donderdag bij zijn monetaire beleidsvergadering de gelegenheid om een dergelijke stap aan te kondigen, wat door de markt overigens niet wordt verwacht.Het huidige monetaire beleid heeft volgens Hamers echter schadelijke gevolgen voor Europa, met een negatieve beleidsrente die waarde vernietigt voor huishoudens, vanwege de lage spaarrentes en druk op de pensioenen.Volgens de bankier van ING hebben de centrale bankiers de Europese politici voldoende tijd gegeven om structurele hervormingen door te voeren en zijn er genoeg signalen dat de economie sterker is geworden, met een zeer hoog consumentenvertrouwen, dalende werkloosheid en snel stijgende huizenprijzen in sommige landen. "Dat zijn allemaal signalen dat er veel ruimte is in de economie om te beginnen om de stimulering verder af te bouwen", aldus Hamers.Dat de euro hierdoor misschien nog duurder wordt ten opzichte van de dollar, moeten we volgens de topman op de koop toenemen. "Ik heb natuurlijk niet alle informatie die de ECB heeft, maar ik denk dat dat het tijd is om een stap te zetten", zei Hamers.De snel oplopende huizenprijzen in sommige Europese landen wijzen op een risico van bubbels, die het economisch herstel zouden kunnen bedreigen, zei de ING-bestuurder.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 06, 2017 06:57 ET (10:57 GMT)