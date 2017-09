Wall Street opent op winst

Woensdag 6 september 2017 15:41

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten aan de nieuwe sessie begonnen. De aanhoudende spanning rondom Noord-Korea houdt de gemoederen op Wall Street bezig. Beleggers kijken verder met een schuin oog naar orkaan Irma, die momenteel huishoudt in de Cariben. De kans is groot dat hij later deze week over Florida raast.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 21.813 punten. De brede S&P 500 noteerde ook 0,3 procent hoger op 2464 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 6391 punten.

HP Enterprises won in de vroege handel 0,8 procent. Het software- en serverbedrijf kwam met hoger dan verwachte winstcijfers, mede door het afstoten van een deel van zijn softwareactiviteiten. Intel won 0,4 procent, na een overwinning van de chipgigant in een rechtszaak tegen de Europese Commissie.

Verder stonden de koersen van cruisebedrijven onder druk. Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival en Royal Caribbean Cruises moesten vanwege orkaan Irma cruises afgelasten of de route aanpassen. De bedrijven verloren tot 1 procent aan beurswaarde.