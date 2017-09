Adviesbureau Haskoning gaat elektrisch rijden

AMERSFOORT (ANP) - Royal Haskoning gaat als eerste grote adviesbureau in Nederland over op volledig elektrisch rijden. Het advies- en ingenieursbureau laat weten zijn leasevloot, die momenteel zo'n vijfhonderd voertuigen telt, de komende jaren volledig te vervangen.

Uiterlijk in 2021 moeten alle medewerkers met een leasebak kunnen beschikken over een elektrische auto. Dat moet dan 13 procent schelen in de CO2-uitstoot van het bedrijf.

Met de overstap wil Royal Haskoning vooruitlopen op eventuele wetgeving die rijden op fossiele brandstoffen op termijn verbiedt. In Groot-Brittannië en Frankrijk is al besloten tot een verkoopverbod van zulke auto's per 2040. Noorwegen wil auto's met een verbrandingsmotor al vanaf 2025 in de ban doen.