Nederlands beurshuis Kempen breidt uit naar Belgie - media

Donderdag 7 september 2017 08:18 Kempen trekt Carlier van ING en De Wit van KBC Securities aan volgens De Tijd.(ABM FN-Dow Jones) Het Nederlandse beurshuis Kempen stelt een analistenteam samen om vanuit Antwerpen Belgische aandelen te volgen. Dit schreef zakenkrant De Tijd donderdag op basis van meerdere bronnen.Kempen zou al twee ervaren analisten hebben overtuigd om naar Kempen over te stappen, te weten Emmanuel Carlier en Matthias De Wit. De in telecom gespecialiseerde Carlier komt van ING België en De Wit, die zich vooral op financials richt, zou de overstap willen maken vanuit KBC Securities. Het Belgische Kempen-team zal volgens De Tijd nog vervolledigd worden met een tweetal junior analisten."Uitpakken met een lokale aanwezigheid in Amsterdam en in Antwerpen kan een troef zijn tegenover Londense beleggers. En het is gemakkelijker om Belgische analisten aan te trekken als die niet naar Amsterdam moeten pendelen", verklaarde een waarnemer tegenover De Tijd.Kempen kende volgens de krant enkele moeilijke jaren waarin vooraanstaande analisten vertrokken. "Er was een leegloop onder de analisten. Blijkbaar heeft Kempen nu een nieuwe drive gevonden", aldus een bron.Kempen is niet de enige buitenlandse bank die de forcing voert in België, zo merkte de krant op. Begin dit jaar begon een team van vier Berenberg-analisten kleine en middelgrote bedrijven uit de Benelux op te volgen. Dat team werd sindsdien uitgebreid, aldus De Tijd. De Duitse zakenbank, die voor 12 procent in handen is van de holding Bois Sauvage, wil elke maand een nieuw Belgisch aandeel opvolgen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 07, 2017 02:18 ET (06:18 GMT)