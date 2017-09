Oranjewoud maakt weer winst

Donderdag 7 september 2017 14:45 Geen accountantscontrole op cijfers.(ABM FN-Dow Jones) Oranjewoud heeft in de eerste zes maanden van 2017 weer winst behaald, terwijl de omzet licht steeg. Dit bleek donderdagmiddag uit halfjaarcijfers, waarop overigens geen accountantscontrole is toegepast, van het moederbedrijf van Antea Group en Strukton.De omzet steeg in het halfjaar met 1,9 procent, van 983,1 miljoen naar 1.002,1 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) verbeterde van 15,8 miljoen naar 30,8 miljoen euro en onder de streep resteerde een winst toe te rekenen aan aandeelhouders van 7,1 miljoen euro, waar in dezelfde periode een jaar eerder nog een verlies van 9,6 miljoen euro in de boeken kwam.De orderportefeuille bedroeg in de eerste zes maanden 2,9 miljard euro, tegen 3,4 miljard euro een jaar eerder.Bij de advies en ingenieursdiensten die onder Antea vallen, steeg de omzet van circa 191 miljoen naar bijna 200 miljoen euro, terwijl het segment railsystemen bij Strukton een omzet van ruim 348 miljoen euro opleverde, tegen 316 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2016.De solvabiliteit verbeterde van 16,8 naar 17,3 procent en Oranjewoud voldeed aan zijn bankconvenanten, aldus het concern.OutlookOranjewoud gaf donderdag aan geen uitspraken te doen over de tweede jaarhelft of het hele boekjaar.Het aandeel Oranjewoud noteerde vanmiddag vlak op 5,46 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 07, 2017 08:45 ET (12:45 GMT)