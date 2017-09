Minieme plusjes bij opening Wall Street

Donderdag 7 september 2017 15:51

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn donderdag met minieme winsten aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street volgen de ontwikkelingen rond de orkaan Irma en verwerken het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,1 procent hoger op 21.828 punten. De bredere S&P 500 ging eveneens 0,1 procent omhoog, naar 2467 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq stond nagenoeg onveranderd op 6393 punten.

Beleggers kregen data voorgeschoteld over onder meer de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering is afgelopen week flink toegenomen. Dat komt mede door de ontwrichting die de orkaan Harvey heeft veroorzaakt in Texas.

Ravage

Opvolger Irma heeft al een enorme ravage aangericht op de Bovenwindse Eilanden. Dit weekeinde lijkt ook de Amerikaanse staat Florida geraakt te gaan worden door de zeer zware orkaan.

Bij de bedrijven is er aandacht voor onder meer de maker van actiecamera's GoPro. De vooruitzichten van GoPro voor het derde kwartaal zijn beter dan verwacht. Het aandeel steeg in de vroege handel meer dan 16 procent. Luxewoninginrichter RH schoot 44 procent omhoog na meevallende kwartaalresultaten.