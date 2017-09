Prime Ventures verkoopt aandelen Takeaway.com

Vrijdag 8 september 2017 07:13 Belang van 6,4 procent van de hand.(ABM FN-Dow Jones) Prime Ventures wil 2,75 miljoen aandelen Takeaway.com verkopen aan institutionele beleggers. Dit maakte Prime Ventures vrijdag bekend, nadat de verkoop op donderdag al uitlekte.De stukken worden verkocht via een zogenoemde accelerated bookbuild offering.In totaal gaat het om een belang van 6,4 procent in Takeaway.com. Daarmee daalt het belang van Prime Ventures van 23,1 naar 16,8 procent. Op dit resterende belang geldt een lock-up tot 8 december dit jaar.De verkoop werd begeleid door ABN AMRO en Bank of America Merill Lynch.Het aandeel Takeaway.com sloot donderdag 2,0 procent lager op 39,90 euro.