'ECB is het eens over afbouwen steun'

Vrijdag 8 september 2017 11:49

FRANKFURT (ANP) - De beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn het eens dat de stimuleringsmaatregelen worden afgebouwd. Dat zeggen bronnen met kennis van de gevoerde discussie tegen persbureau Reuters. Over de precieze vorm van de afbouw is nog geen besluit genomen.

De ECB koopt nu maandelijks voor 60 miljard euro aan obligaties op en dat opkoopprogramma loopt in principe tot eind dit jaar. Er zijn verschillende scenario's voor het afbouwen van het steunprogramma. Zo wordt er onder meer gesproken over het beperken van het maandelijkse opkoopbedrag tot 40 miljard euro of 20 miljard euro. Ook wordt er over verlengingen met 6 of 9 maanden gesproken.

ECB-president Mario Draghi liet donderdag weten dat ,,de bulk van de besluiten'' over het stimuleringsbeleid in oktober wordt genomen. Hij zei wel dat binnen het beleidsbepalende comité van de ECB al is gesproken over de voor- en nadelen van de verschillende scenario's voor het beleid.