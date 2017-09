Fors meer passagiers voor Lufthansa

Maandag 11 september 2017 13:50

FRANKFURT (ANP) - Luchtvaartgroep Lufthansa heeft in de vakantiemaand augustus ruim 12,5 miljoen passagiers vervoerd. Dat is dik 17 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarmee groeide het Duitse concern harder dan concurrenten als Ryanair, easyJet en Air France-KLM.

De toename komt voor een flink deel voor rekening van prijsvechter Eurowings. Daar is het vluchtaanbod dit jaar een stuk groter, vooral dankzij een leaseovereenkomst voor enkele tientallen vliegtuigen plus bemanning van het inmiddels failliete Air Berlin.

Lufthansa hoopt nog meer vliegtuigen, personeel en routes te kunnen overnemen van Air Berlin. Dat bedrijf viel onlangs om nadat grootaandeelhouder Etihad had laten weten niet langer op te zullen draaien voor de aanhoudende verliezen.