NedSense lijdt klein verlies

Maandag 11 september 2017 18:20 40.000 euro in het rood.(ABM FN-Dow Jones) NedSense heeft in de eerste helft van 2017 verlies geleden. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de lege beurshuls.Onder de streep restte een nettoverlies van 40.000 euro, als gevolg van de doorlopende kosten van de beursnotering. In dezelfde periode vorig jaar verdiende NedSense nog 3,3 miljoen euro dankzij de verkoop van de divisie Loft.Op 30 juni 2017 had NedSense een eigen vermogen van 850.000 euro.NedSense blijft "onverminderd" streven naar een verwerving of inbreng van nieuwe activiteiten, benadrukte het maandag. Hoewel NedSense naar eigen zeggen geregeld wordt benaderd door geïnteresseerde partijen heeft dat nog niet geleid tot een concreet voorstel dat aan aandeelhouders kan worden voorgelegd, aldus de onderneming.Het aandeel NedSense sloot maandag onveranderd op 0,14 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 11, 2017 12:20 ET (16:20 GMT)