Beursblik: HSBC verlaagt koersdoel Gemalto

Dinsdag 12 september 2017 08:20 Koersdoel naar 42,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) HSBC heeft dinsdag het koersdoel voor Gemalto verlaagd van 45,00 naar 42,00 euro bij een ongewijzigd Houden advies.De analisten van de Britse bank zijn voorzichtiger geworden ten aanzien van de omzetgroei van de Franse digitale beveiliger. Het bestuur is volgens hen de controle over de omzetgroei kwijt geraakt en heeft daarbij geen of tenminste te laat actie ondernomen om de kostenbasis te verlagen.Het is volgens HSBC de vraag wanneer Gemalto is in staat is het tij te keren. De digitale beveiliger heeft de aankondiging van het nieuwe strategische plan uitgesteld tot de eerste helft van 2018. De marktvorsers merkten op dat er daardoor weinig zichtbaarheid is op de vooruitzichten van het bedrijf. Wel verwachten de analisten dat volgend jaar de omzet weer zal aantrekken.Het aandeel Gemalto sloot maandag 2,4 procent lager op 16,21 euro.Door: ABM Financial News.