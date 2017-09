Update: CFO ASML Wolfgang Nickl vertrekt

Dinsdag 12 september 2017 12:38 Nickl verlaat ASML per eind april 2018(ABM FN-Dow Jones) Financieel directeur Wolfgang Nickl vertrekt per eind april 2018 bij ASML. Dit maakte de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleider industrie dinsdag bekend.Nickl wordt de nieuwe CFO van het Duitse Bayer.De huidige zittingstermijn van Nickl loopt tot 25 april volgend jaar. Deze zal hij afmaken.CEO Peter Wennink wenste Nickl veel succes en voegde toe samen met de CFO zorg te zullen dragen voor een soepele overgang. Of ASML al met een eventuele opvolger in gesprek is, dat meldde het concern niet.Een woordvoerder van ASML zei tegen ABM Financial News dat de zoektocht naar een opvolger voor Nickl per direct is gestart. Daarbij wordt "overal gezocht", zowel binnen de eigen gelederen als daarbuiten. Een deadline voor het vinden van een geschikte nieuwe CFO is er niet, aldus de zegsvrouw, maar gestreefd wordt naar een goede overgangsperiode. "Het heeft ons volledige aandacht", aldus ASML.Het aandeel ASML won dinsdag 0,4 procent op 135,90 euro.Update: om meer informatie toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 12, 2017 06:38 ET (10:38 GMT)