AkzoNobel opent Britse verffabriek

Dinsdag 12 september 2017 12:38 Fabriek in Engeland kost meer dan 100 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het Verenigd Koninkrijk een verffabriek geopend die meer dan 100 miljoen euro heeft gekost. Dit maakte het verf- en chemiebedrijf dinsdag bekend.De investering voor de fabriek in het Verenigd Koninkrijk was de grootste ooit voor de divisie Decorative Paints van AkzoNobel. "Dit is een belangrijke investering in het Verenigd Koninkrijk, een strategische markt voor ons, en een belangrijke mijlpaal voor AkzoNobel", zei nieuwbakken CEO Thierry Vanlancker.De fabriek is volgens AkzoNobel "'s werelds meest geavanceerde en duurzame verffabriek". De fabriek gaat onder meer het verfmerk Dulux produceren, maar is ook in staat de rest van het assortiment van AkzoNobel te fabriceren.De huidige productieniveaus in het Verenigd Koninkrijk kunnen door de nieuwe fabriek worden verdubbeld tot 200 miljoen liter per jaar.Het aandeel AkzoNobel noteerde dinsdag op een groen Damrak vlak op 78,13 euro.