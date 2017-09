Noors staatsfonds meer dan 1 biljoen waard

Dinsdag 12 september 2017 17:07

OSLO (ANP/RTR) - Het Noorse staatsinvesteringsfonds, het grootste ter wereld, heeft voor het eerst de waarde van zijn bezittingen zien stijgen tot meer dan 1000 miljard dollar. Het fonds profiteerde van de stijgende beurskoersen en de duurdere euro, waardoor de bezittingen in waarde toenemen.

Het staatsfonds wordt beheerd door de Noorse centrale bank om de inkomsten uit de olie- en gasindustrie van het land voor toekomstige generaties te bewaren. Noorwegen is de grootste olieproducent van West-Europa. De omvang van het fonds is nu ongeveer 2,5 keer de gehele Noorse economie waard en komt neer op 190.000 dollar per Noor.

Het staatsfonds van Noorwegen heeft aandelen van veel grote internationale bedrijven zoals Shell, Apple en Nestlé. Ook bezit het veel staatsleningen. De recordwaarde van het fonds komt een dag na de winst van de Noorse premier Erna Solberg in de parlementsverkiezingen.