Roularta wil Landleven overnemen

Dinsdag 12 september 2017 18:32 Nederlands maandblad landleven prooi Roularta.(ABM FN-Dow Jones) Roularta Media wil het RELX-maandblad Landleven overnemen. Financiële details werden niet gegeven. Dit bleek uit een persbericht van de belgische mediagroep dinsdag nabeurs.Landleven heeft een oplage van 112.000 exemplaren waarvan 96.000 abonnees. De omzet bedraagt 7,5 miljoen euro. Er zijn 22 werknemers in dienst.Het aandeel van Roularta sloot dinsdag 3,1 procent lager op 15,45 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 12, 2017 12:32 ET (16:32 GMT)