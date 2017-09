Duitse subsidie voor laadstations Fastned

Dinsdag 12 september 2017 18:27

AMSTERDAM (ANP) - De Duitse overheid heeft Fastned een subsidie van 4,1 miljoen euro toegewezen voor de bouw van 25 laadstations. Die komen door heel Duitsland te staan en worden voorzien van de nieuwste snelladers. Begin volgend jaar moet het eerste Fastned-station in Duitsland gereed zijn.

De subsidie komt uit een potje bedoeld om de infrastructuur voor elektrische auto's te stimuleren. Bedrijven kunnen zo de infrastructuur aanleggen voordat er op grote schaal elektrische voertuigen rondrijden. Topman Michiel Langezaal van Fastned is dan ook blij met de subsidie die zorgt dat het bedrijf de investeringen sneller kan terugverdienen. ,,Dit maakt het voor investeerders aantrekkelijk om te blijven investeren in deze groene infrastructuur.''

Fastned, dat in Nederland al een grote partij is, wil verder groeien door heel Europa. ,,Duitsland staat centraal in onze ambitie voor de bouw van een Europees snellaadnetwerk.''