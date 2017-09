Japanse beurs zet opmars voort

Woensdag 13 september 2017 08:13

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag voor de derde dag op rij hoger gesloten. Een daling van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar hielp de belangrijke Japanse exportbedrijven vooruit. Ook de financiële aandelen bleven gewild onder beleggers. De stemming werd verder gesteund door de nieuwe recordstanden op Wall Street.

De toonaangevende Nikkei in Tokio bereikte het hoogste niveau in een maand tijd en eindigde 0,5 procent in de plus op 19.865,82 punten. Het Japanse effectenhuis Nomura won 2,4 procent en bank Mitsubishi UFJ Financial Group steeg 1,5 procent. Het Japanse conglomeraat Hitachi klom ruim 3 procent na een adviesverhoging.

In Taiwan stonden de toeleveranciers van Apple onder druk na de presentatie van de nieuwe iPhones van het Amerikaanse technologiebedrijf. Beleggers maken zich vooral zorgen om de hoge prijs van de smartphone. Cameralensleverancier Largan Precision zakte bijna 4 procent en Hon Hai Precision Industry, dat de iPhones in elkaar zet, verloor 1,3 procent.

Ook in Hongkong werden de Apple-leveranciers lager gezet. De Hang Seng-index noteerde mede daardoor tussentijds 0,3 procent in de min. De All Ordinaries in Sydney sloot vrijwel vlak en de Kospi in Seoul won 0,2 procent.