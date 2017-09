Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel ASR Nederland

Woensdag 13 september 2017 09:47 Koersdoel naar 36,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel op ASR Nederland verhoogd van 33,00 naar 36,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Matthias de Wit.ASR Nederland kondigde woensdagochtend de overname aan van Generali Nederland. De overnamesom, van 143 miljoen euro, is "erg aantrekkelijk", volgens De Wit, wanneer hij kijkt naar de toegevoegde waarde van Generali en de boekwaarde van het bedrijf."ASR Nederland profiteert van een sterke staat van dienst op het gebied van M&A en we hebben dan ook veel vertrouwen in het vermogen van het bedrijf om Generali succesvol te integreren en daarmee de nagestreefde synergieën te behalen", aldus De Wit, die verwacht dat de overname de winst per aandeel zo'n 7 procent verhoogt.Het aandeel ASR Nederland noteerde woensdagochtend 0,2 procent lager op 33,83 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 13, 2017 03:47 ET (07:47 GMT)