Kleine uitslagen bij opening Wall Street

Woensdag 13 september 2017 15:43

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag zonder grote koersuitslagen geopend, na de recordstanden van een dag eerder. Apple ging verder omlaag, een dag na de presentatie van zijn nieuwe iPhones. Verder is er weinig richtinggevend nieuws voor beleggers op Wall Street.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening een fractie hoger op 22.128 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2493 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 6440 punten.

Apple leverde 1,1 procent in. De late leverdatum van de iPhone X, die op 3 november verschijnt, roept bij beleggers vraagtekens op over hoeveel telefoons er afgezet kunnen worden in het belangrijke vierde kwartaal.

Nordstrom

American Airlines stelde de omzetverwachting naar beneden bij als gevolg van orkaan Irma. De luchtvaartmaatschappij moest zo'n 5000 vluchten annuleren. Het aandeel steeg desondanks 0,8 procent.

Warenhuisketen Nordstrom sprong 5,3 procent omhoog. Naar verluidt werkt de Nordstrom-familie aan een plan om het bedrijf van de beurs te halen en is er al een investeringsmaatschappij als samenwerkingspartner gekozen.