Olievoorraden VS groeien na orkaan

Woensdag 13 september 2017 17:12

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse olievoorraden zijn vorige week flink gegroeid als gevolg van orkaan Harvey, die de Verenigde Staten sinds eind vorige maand teisterde. Veel raffinaderijen kregen het zwaar te verduren en een kwart van de totale capaciteit was onbeschikbaar.

Als gevolg daarvan kon veel ruwe olie niet worden verwerkt, waardoor de voorraden groeiden met bijna 5,9 miljoen vaten, bleek uit cijfers van energiebureau EIA. Dat was meer dan de ongeveer 5 miljoen vaten groei waar analisten gemiddeld op rekenden.

De import van olie daalde juist, maar dat lijkt van tijdelijke aard. Meerdere havens in en bij de getroffen staat Texas kwamen plat te liggen, waardoor tankers in de Golf van Mexico moeten wachten om gelost te worden. De olie-import was met gemiddeld 6,5 miljoen vaten per dag op het een na laagste niveau in twintig jaar.

De prijs van Amerikaanse olie liep na bekendmaking van het rapport iets verder op. De prijs ging met 1,1 procent omhoog tot 48,77 dollar per vat en Brentolie klom 0,6 procent tot 54,59 dollar.