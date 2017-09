Nederland plaatst aandelen ASR tegen 33,75 euro per stuk

Donderdag 14 september 2017 08:26 Staatsbelang volledig afgebouwd.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Staat heeft 30,15 miljoen aandelen ASR Nederland verkocht tegen 33,75 euro per stuk en is zo aandeelhouder af. Dit maakte ASR donderdag voorbeurs bekend.Nederland verkocht het resterende belang van 20,5 procent in de verzekeraar. Daarbij kocht ASR 3 miljoen eigen aandelen zelf op.De inkoop wordt door ASR gefinancierd uit eigen middelen en heeft een beperkte impact op de solvabiliteitsratio. De verzekeraar is van plan om de ingekochte aandelen op termijn in te trekken."Met deze laatste plaatsing komt er een einde aan het aandeelhouderschap van de Nederlandse staat en NLFI. Namens de raad van commissarissen, de raad van bestuur en alle collega's van ASR bedank ik NLFI en het ministerie van Financiën voor het vertrouwen en de constructieve en prettige samenwerking gedurende de afgelopen 9 jaar. Samen hebben we er voor gezorgd dat ASR succesvol naar de private markt is teruggebracht, in een relatief kort tijdsbestek sinds de beursgang op 10 juni 2016", zei CEO Jos Baeten in een toelichting.Op een prijs van 33,75 euro werd er slechts een korting van circa een procent gegeven ten opzichte van de slotkoers van woensdag van 34,08 euro.