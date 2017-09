TomTom start aandeleninkoopprogramma

Dinsdag 19 september 2017 07:51 Programma ter waarde van 50 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) TomTom start vandaag met het bij de halfjaarcijfers aangekondigde inkoopprogramma van eigen aandelen. Dit maakte de navigatiespecialist voorbeurs bekend.In totaal wil TomTom voor maximaal 50 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Uitgaande van de slotkoers van maandag op 9,29 euro, zal TomTom circa 2,3 procent van de uitstaande aandelen inkopen.Het inkoopprogramma loopt tot uiterlijk 29 december dit jaar.Bij de aankondiging van het inkoopprogramma op 19 juli sprak ING van een aandeelhoudersvriendelijke zet, maar voor Morgan Stanley wel één die lastig te rijmen is met de investeringen die het navigatiebedrijf moet doen met het oog op de concurrentieslag met Here.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 19, 2017 01:51 ET (05:51 GMT)