BAM gaat onderhoud ArenA verzorgen

Woensdag 20 september 2017 10:48 Geen financiele details gemeld.(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep heeft een opdracht ontvangen om het beheer en onderhoud van stadion Amsterdam ArenA op zich te nemen. Dit maakte het bouwbedrijf woensdag bekend zonder financiële details te vermelden.De overeenkomst duurt tien jaar. BAM gaat dit jaar nog beginnen met een nieuw gebouwmanagementsysteem. Dit systeem stelt het bouwbedrijf in staat om storingen in een vroeg stadium te ontdekken en op te lossen. Volgens BAM kan het nieuwe systeem tot een kostenreductie van ongeveer 15 procent leiden.Het aandeel BAM Groep noteerde woensdag op een groene beurs 0,2 procent lager op 4,89 euro.